Hülya Avşar Kira Davasını Kazandı: 45 Bin TL Ödeyecek

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer’deki dairesinde oturan kiracısıyla uzun süredir süren kira zammı davasında haklı bulundu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Avşar’ın talebini değerlendirerek yeni kira bedelini belirledi.

25 Bin TL Ödüyordu

Kiracısı B.Ş.’nin aylık 25 bin TL kira ödediği öğrenildi. Ancak geçtiğimiz yıl kira zam oranı gündeme geldiğinde taraflar karşı karşıya geldi. İddialara göre Hülya Avşar kirayı iki katına çıkarmak istedi fakat kiracısı bu talebi reddetti. Arabuluculuk sürecinden sonuç alınamayınca ünlü sanatçı mahkemeye başvurdu.

Mahkeme Avşar’ı Haklı Buldu

Mahkeme sürecinde Avşar’ın dilekçesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Kiracısının 2019 yılında 6 bin TL bedelle eve yerleştiğini ve bugüne kadar düşük kira ödediğini belirten Avşar, adaletin sağlanmasını istedi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Avşar’ın iddialarını haklı buldu ve yeni kira bedelini açıkladı.

Yeni Kira Bedeli 45 Bin TL Oldu

Mahkemenin verdiği kararla kiracı B.Ş., artık Hülya Avşar’a aylık 45 bin TL kira ödeyecek. Böylece uzun süredir devam eden hukuki süreç sona ermiş oldu.

“Kira Tespit Davası” Sonuçlandı

Sarıyer Büyükdere’deki daire için açılan kira tespit davası, Avşar lehine sonuçlandı. Bu karar, kira artışlarıyla gündeme gelen ünlü isimlerin yaşadığı anlaşmazlıklara bir örnek daha oluşturdu.