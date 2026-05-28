Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç Bir Araya Geldi

Kurban Bayramı bu yıl magazin dünyasındaki sürpriz bir buluşmayla gündeme bomba gibi düştü. Kaya Çilingiroğlu eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile aynı sofrada bir araya geldi. Bayram sofrasındaki bu enteresan buluşma fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarını uzun süre meşgul edeceğe benzer.

Çalkantılı geçmişleriyle sıkça magazin sayfalarında boy gösteren ünlü simaların aynı sofrada buluşması ve yaşananlara rağmen aile bağlarına verdikleri önem herkesin dikkatini çekti.

Hülya Avşar’dan Fotoğraf Kareleri

Çilingiroğlu ailesinin bulunduğu bayram yemeğine ait kareyi “Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar.” notuyla paylaşan Avşar kızı geçmişin üzerine sünger çekmiş gibi görünüyor.

Paylaşım sonrası yorumlarsa gecikmedi. Takipçilerin büyük bölümü aile tablosuna övgü dolu mesajlar bıraktı. Birçok kullanıcı “Olması gereken tablo” “Çocuklar için en doğru yaklaşım” ve “Gerçek aile duruşu” yorumları yaptı.

Sofrada eski çiftin kızları Zehra Çilingiroğlu da yer aldı. Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaya Jr. da aile sofrasındaki isimler arasındaydı.

Çocukların Hatırı İçin Bağlarını Koparmadılar

Ünlü çiftin yolları yıllar önce ayrılmıştı. Çilingiroğlu daha sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş onunla da yollarını ayırmıştı. Tanyolaç ile birlikteliklerinden bir oğulları olduğu için aile özel günlerde bir araya gelmeye devam etti.

Özellikle çocukları için kurdukları dengeli ilişki magazin dünyasında sık sık örnek gösterildi. Bayram yemeğinde herkesin sorunsuzca bir araya gelebilmesi de bu medeni yaklaşımın sürdüğünü gösterdi.

Aile yakınlarının bulunduğu sofrada sıcak bir atmosfer hakimdi. Samimi halleriyle dikkat çeken ünlü isimlerin keyifli görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bayram Mesajı Yorum Yağmuruna Tutuldu

Hülya Avşar’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçilerin bir kısmı görüntülere şaşırsa da büyük bir çoğunluk fotoğrafları fazlasıyla beğenerek takdirlerini gizlemedi.

Bayram döneminde aile kavramının önemini birlik ve beraberlik duygusunun güzelliğini yaşatacak nitelikteki görüntüler magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle çocukların aynı karede yer alması kalpleri ısıtan bir hamle oldu.

Ünlü isimlerin geçmişte yaşadıkları olaylara rağmen kırgınlıkları geride bırakarak bağlarını koparmamaları olgun bir tavır olarak değerlendirildi.