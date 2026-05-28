Bodrum’da Aşk Tatili! Cem Hakko ve Sevgilisi Tekne Keyfinde

İş dünyasının tanınan isimlerinden Cem Hakko özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakko boşanmasının ardından adı sık sık farklı sosyal çevrelerle anılırken son dönemdeki tatil tercihleri dikkat çekti. Ünlü iş insanı bu kez Bodrum’da teknede yaptığı keyifli kaçamakla magazin sayfalarına yansıdı.

Boşanma Sonrası Yeni Sayfa

Cem Hakko 31 Ocak 2024 tarihinde Ronit Gülcan ile yollarını ayırmıştı. Bu sürecin ardından uzun süre özel hayatını daha geri planda yaşamayı tercih eden iş insanı kısa bir süre sonra “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Nazlı Kayaaslan ile birlikte görüntülenmeye başladı. İkilinin ilişkisi ilk dönemden itibaren kamuoyunun ilgisini çekerken birlikte yaptıkları yurt dışı tatilleri de konuşulmaya devam etti. Çiftin 2026 yılına hızlı bir giriş yaparak farklı destinasyonlarda vakit geçirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Phuket’ten Alplere

Hakko ve Kayaaslan çifti yılın ilk aylarında önce Tayland’ın gözde tatil merkezlerinden Phuket’e gitti. Burada geçirdikleri sakin ve lüks tatil sosyal medyada da yankı buldu. Ardından rotalarını Avrupa’ya çeviren ikili Mart ayında Fransa’nın ünlü kayak merkezlerinden Val-d’Isère’de görüldü. Karlar üzerindeki tatil kareleri çiftin uyumunu gözler önüne serdi.

Bodrum’da Teknede Romantik Günler

Son olarak Türkiye’ye dönen çift Bodrum’da görüntülendi. Cem Hakko’nun teknesiyle koyları gezen ikili gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Teknede geçen sakin saatlerin ardından çiftin oldukça keyifli olduğu gözlendi. Bodrum açıklarında yapılan bu deniz turu çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti. İkilinin samimi halleri “tatil sezonunu erken açtılar” yorumlarını beraberinde getirdi.

Gece Eğlencesi Karaya Taşındı

Tekne turunun ardından çift akşam saatlerinde karaya çıkarak eğlenceye devam etti. Bodrum’un popüler mekânlarından WAM by Karma’da görüntülenen Hakko ve Kayaaslan gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Mekânda oldukça rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin tatilin keyfini dolu dolu yaşadığı görüldü. Çiftin Bodrum günlerinin yaz sezonu boyunca da devam edip etmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Cem Hakko ve Nazlı Kayaaslan cephesinden yeni karelerin gelip gelmeyeceği magazin dünyasında yakından takip ediliyor.