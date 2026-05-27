Hande Yener Harbiye’de Sezen Aksu Şarkılarıyla Büyüledi

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hande Yener bu kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. “Hande Bizi Sezen’e Götür” konser serisi kapsamında gerçekleşen gece müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Binlerce kişinin doldurduğu açıkhava tiyatrosunda Sezen Aksu şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Sezen Şarkıları Harbiye'de Yankılandı

Gecede Sezen Aksu’nun hafızalara kazınan eserlerini seslendiren Yener repertuvarıyla büyük alkış topladı. Konserde sahneye senfoni orkestrası eşlik etti. Güçlü orkestrasyon ve canlı performans izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle duygusal parçalar sırasında Harbiye’de oluşan atmosfer dikkat çekti.

Konseri izlemeye gelen seyirciler şarkılara büyük coşkuyla eşlik etti. Harbiye’nin tribünlerinde zaman zaman telefon ışıkları açıldı, bazı anlarda ise alkış sesleri geceye damga vurdu. Hande Yener’in sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu bağ konser boyunca temposunu korudu.

Ünlü İsimlerden Yoğun İlgi

Müzik ve sanat dünyasından birçok ünlü isim de geceyi izleyenler arasındaydı. Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay sosyal medya fenomeni ve model Ebru Şallı ile şarkıcı Berksan geceye katılan isimler arasında yer aldı. Konserin dikkat çeken konuklarından biri de Ahmet Utlu oldu.

Hande Yener sadece performansıyla değil sahne stiliyle de dikkat çekti. Hakan Akkaya imzalı kostümüyle sahneye çıkan sanatçı farklı tarzıyla sosyal medyada da konuşuldu. Özellikle yeşile boyattığı saçları gece boyunca en çok yorum alan detaylardan biri oldu.

Müzik ve Nostalji Bir Arada

Konser boyunca Sezen Aksu şarkılarıyla nostaljik bir atmosfer oluştu. İzleyiciler yıllardır hafızalarda yer eden şarkılarla geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Hande Yener’in yorumuyla yeniden hayat bulan parçalar Harbiye’de duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Konser Serisine Yoğun İlgi

“Hande Bizi Sezen’e Götür” konser serisi, müzikseverlerden gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Hande Yener’in sahne performansı ve Sezen Aksu repertuvarı konser serisini sezonun en çok konuşulan projelerinden biri haline getirdi.