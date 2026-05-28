“Kim Dost Kim Düşman Gördüm” Diyen Selen Görgüzel Gündemde

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel kendi YouTube programında yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündeminde öne çıktı. Kariyeri ve özel hayatına dair içten ifadeler kullanan Görgüzel “İyi ki deliyim” sözleriyle dikkat çekti.

“Kendimi Toplumun İçinde Büyüttüm”

Programda hayatına dair değerlendirmelerde bulunan Selen Görgüzel kendisini toplumu iyi gözlemleyen bir kadın olarak tanımladı. İnsan ilişkilerinde zamanla çok şey öğrendiğini söyleyen sanatçı yaşadığı deneyimlerin karakterini şekillendirdiğini ifade etti.

Görgüzel “Toplumu çok iyi anlayan bir kadınım” diyerek başladığı sözlerinde dışarıdan görünen imajın her zaman gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

“Mükemmel Olma Çabası Bana Çok Şey Kaybettirdi”

Samimi açıklamalarına devam eden Görgüzel kusursuz olma isteğinin hayatında bazı bedelleri olduğunu söyledi. Uzun yıllar boyunca hem iş hem özel hayat arasında denge kurmaya çalıştığını belirten sanatçı bu süreçte yıprandığını anlattı.

“Hiç mükemmel bir insan değilim. İyi ki deliyim” sözleriyle kendini olduğu gibi kabul ettiğini vurgulayan Görgüzel artık daha özgür hissettiğini belirtti.

“İşimi Özel Hayatımın Önüne Koydum”

Selen Görgüzel, kariyerine verdiği önemin zaman zaman özel hayatında zorluklar yarattığını da dile getirdi. İşine odaklandığı dönemlerde bazı ilişkilerinde kırılmalar yaşadığını söyleyen sanatçı bu durumun kendisine önemli dersler verdiğini ifade etti.

“İşimi özel hayatıma tercih etmenin bedellerini ödedim” diyen Görgüzel geçmişe dönüp baktığında birçok şeyi daha farklı değerlendirdiğini söyledi.

“Kim Dost Kim Düşman Gördüm”

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise çevresiyle ilgili yaptığı yorumlar oldu. Yaşadığı süreçlerin insanları daha iyi tanımasına yardımcı olduğunu belirten Görgüzel bazı ilişkilerin beklediği gibi çıkmadığını ifade etti.

“Kim dost, kim düşman gördüm” sözleriyle hayatındaki kırılma noktalarına değinen sanatçı bu deneyimlerin kendisini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

“Kendimden Özür Diliyorum”

Sözlerinin sonunda duygusal bir noktaya gelen Selen Görgüzel geçmişte verdiği bazı kararlar nedeniyle kendine karşı daha anlayışlı olması gerektiğini vurguladı. İçsel bir muhasebe yaptığını belirten sanatçı “Kendimden özür diliyorum” ifadeleriyle dikkat çekti.

Görgüzel’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken hayranları sanatçının samimiyetini öven yorumlar yaptı.