Şeyma Subaşı Büyük Konuştuğunu Kabul Etti!

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı bu kez kendi sözleriyle çelişen paylaşımıyla dikkat çekti. Son dönemde yaşadığı süreç sonrası hayatında değişiklik yaptığını açıklayan fenomen isim bikinili içeriklerle ilgili yaptığı çıkışın ardından yeni paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu.

“Hayatımda Değişim Var” Demişti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından uzun süre sessiz kalan Şeyma Subaşı katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Manevi bir dönemin içinde olduğunu ifade eden Subaşı çocukluk yıllarından bu yana ibadet ettiğini ve inancına bağlı bir yaşam sürmeye çalıştığını söylemişti.

Program sırasında gelen sorulara samimi yanıtlar veren Subaşı özellikle tövbe sürecine dair sözleriyle dikkat çekmişti. “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” diyen fenomen isim bundan sonraki yaşam tarzında daha farklı bir yol izleyeceğini belirtmişti.

“Bikinili Fotoğraflarımı Zor Görürsünüz”

Şeyma Subaşı’nın en çok konuşulan açıklamalarından biri de sosyal medya içerikleriyle ilgili oldu. Özellikle bikinili paylaşımlarıyla yıllardır gündem olan fenomen isim artık bu tarz içeriklerden uzak duracağını söylemişti.

Subaşı yaptığı açıklamada “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” ifadelerini kullanmış bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Takipçilerinin bir kısmı bu değişimi desteklerken bazı kullanıcılar ise bu kararın uzun sürmeyeceğini öne sürmüştü.

Kendi Sözünü Kendi Bozdu

Aradan çok geçmeden Şeyma Subaşı’nın yaptığı yeni paylaşım sosyal medyada yeniden tartışma yarattı. Tatil anlarından oluşan bikinili bir video yayınlayan fenomen isim paylaşımına esprili bir not da ekledi.

Subaşı “Bikinili videolarımı zor görürsünüz diyen de ben” sözleriyle kendi açıklamasına gönderme yaptı. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

Bazı takipçiler Subaşı’nın samimi davrandığını savunurken bazı kullanıcılar ise eski açıklamalarını hatırlattı. “Büyük konuşmamak lazım”, “Yine bildiğimiz Şeyma” ve “Gündem yaratmayı biliyor” yorumları dikkat çekti.

Sosyal Medyada Yine Gündem Oldu

Şeyma Subaşı’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Fenomen ismin yaptığı her paylaşım gibi bu video da magazin sayfalarının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Bir süredir daha sakin bir profil çizen Subaşı’nın eski tarz paylaşımlarına dönüş yapması takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar doğal tavrını destekledi kimi ise önceki açıklamalarıyla çeliştiğini savundu.

Magazin dünyasında gündem yaratmayı sürdüren Şeyma Subaşı son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.