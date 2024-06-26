Hülya Avşar eleştirilere yanıt verdi: "Bana kaldı"

Hülya Avşar, kendi adına düzenlenen Hülya Cup tenis turnuvasında gösteri maçı yaptı. Avşar, tenis oynaması hakkında yapılan eleştirilere, "Tenisi duyurmak ve tanıtmak bana düştü anacığım," diyerek cevap verdi

Hülya Avşar eleştirilere yanıt verdi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2024 13:41

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, adına düzenlenen Hülya Cup adlı tenis turnuvasında gösteri maçı yaptı. Maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, turnuvanın yıllardır çocuk okutmak ve tenisçi eğitmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. "Her defasında milyonlarca kişiye tenisi aşılıyoruz. Çok seviyorum ve çok mutluyum. Ünlü bir sanatçının burada tenis oynamasını görmeleri insanları da çok aşılıyor" dedi.

Tenis oynamasıyla ilgili gelen eleştiriler hakkında konuşan Hülya Avşar, "Ben o eleştirileri kaale almıyorum. Tenis tabii ki bana kalmadı. Ben profesyonel değilim ama iyi tenisçi kızlarımız var. Zeynep, şu an çok iyi gidiyor. Tenisi duyurmak ve tanıtımını yapmak bana kaldı anacığım. Yıllar önce profesyonel bir tenisçiyle maç yapmıştım bir açık artırma ile... Maç yapmak isteyen varsa buyursun gelsin" ifadelerini kullandı ve güldü.

Avşar, kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdi. "Sizce fazlalığım var mı? Bazen ters açı oluyor, sahnelerde yandan çekiliyor fotoğraflar. Bence fazlalığım yok. Bence kötü fotoğraflar çıkıyor ama gerçek görüntü değil onlar. Işıkların yansıması falan... Bir tane fotoğrafıma bakıp 'Ne kilo almış bu kadın' diyorlar" dedi.

Hülya Avşar, yıllardır sürdürdüğü tenis tutkusu ve turnuvaya olan katkılarıyla tenis sporuna olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Hülya Cup, her yıl düzenlenen etkinliklerle tenis severleri bir araya getirerek büyük ilgi görüyor.

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