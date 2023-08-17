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Hülya Avşar: Çok güzel aşklar yaşadım, hiçbir şeyde gözüm kalmadı

Hülya Avşar, önceki akşam kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle konuşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, özel hayatı hakkındaki soruları yanıtlayarak; dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar: Çok güzel aşklar yaşadım, hiçbir şeyde gözüm kalmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2023 09:32

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, dün akşam eşi Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu ile Tarabya'daki bir balıkçıdan çıkarken, kameraların dikkatini çekti.

Muhabirler, "Kızınızın üç ayrı inşaatta bedava çalıştığına dair ne düşünüyorsunuz? Ona para vermiyor musunuz?" diye espri yaparak sordu. Avşar, gülerek "Hayır, para vermiyorum. Kendisi çalışıyor" şeklinde cevap verdi.

Hızlıca konuşarak neler yaptığına dair bilgi veren Hülya Avşar, "Konserlerim hala devam ediyor. Zaten yazlıktayım. Tüm aile burada, ev biraz karmaşık bir halde" dedi.

Sosyal medya paylaşımları hakkında konuşurken, ünlü isim aldığı yorumlara dair "Ben yorumlara kapalıyım" ifadesini kullandı.

Muhabirlerin, "Disney'in 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Avşar şu şekilde yanıt verdi:

"Bu oldukça derin bir mesele. Ben pek fazla üzerinde durmadım. Konu nedir? Kimseyi yargılamak istemem açıkçası. Atatürk benim için önemli bir figür. Sanırım herkes için böyledir. Ancak bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın sonuç getirmediğini hepimiz biliyoruz. En azından ben öyle düşünüyorum."

Avşar'ın kızı hakkındaki geçmişteki açıklaması hatırlatılarak, "Zor zamanlarda simit bile yiyeceğiz" ifadesinin tekrar gündemde olduğu belirtildi. Avşar ise "Bu oldukça göreceli bir konu. Kim ne şekilde alıyorsa ona bağlı. Bu durum beni etkilemiyor. Zengin bir ailenin çocuğu değildim. Söylediklerimde tecrübelerim yatıyor. Herkes aynı gemide. Tekrar aynı şeyleri anlatmak zor geliyor. Herkes kendi yorumunu yapar, benim için sorun değil" şeklinde yanıtladı.

Muhabirlerin, "Son olarak sizi çok mutlu gördük. Kalbinizi çalan biri var mı?" sorusu üzerine 59 yaşındaki Hülya Avşar şunları söyledi:

"Hayır, bu yüzden mutluyum. Olanlara minnettarım. Özgürlüğün gerçekten ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ettim. Artık kimseye hesap vermek zorunda değilim. Hayatımda çok güzel aşklar yaşadım, gençliğimin tadını çıkardım. Artık herhangi bir arzum kalmadı. Dolayısıyla şu an bu özgürlüğün keyfini çıkarıyorum."

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