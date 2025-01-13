Hudutsuz Sevda'ya bomba iki isim katıldı!

MedYapım’ın NOW için hazırladığı ve ikinci sezonuyla da izleyiciyi ekran başına kilitleyen “Hudutsuz Sevda”, kadrosuna eklediği yeni isimlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 48. bölümüyle seyirciyle buluşan dizide, önemli gelişmeler yaşandı.

Taner Turan, Emre Törün ve Sedat Kalkavan’ın projeye veda etmesinin ardından, dizinin ekibine iki usta oyuncu katıldı. Başarılı aktör Kubilay Tunçer, dizide “İskender Abi” karakterine hayat verecek ve hikâyenin tansiyonunu yükseltecek. Ayrıca, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki unutulmaz Tipi karakteriyle tanınan Savaş Özdemir, “Gürcü Kemal” rolüyle “Hudutsuz Sevda”ya dahil oldu. Daha önce dizinin senaryosunda adı geçen bu karakter, izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu.

49. bölümde ekranlara gelmesi beklenen bu yeni karakterlerin, hikâyeye nasıl yön vereceği merakla bekleniyor. Senaryosunu Bahadır Özdener’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu dizi, bu sezon da büyük çatışmalara sahne olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Yakın zamanda yeni bir ayrılığın yaşanmayacağının sinyallerini veren “Hudutsuz Sevda”, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle reyting yarışında adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni bölümler, seyircilerin karşısına çıkacak yeni sürprizlerle heyecanı artırmaya kararlı!