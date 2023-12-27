Hudutsuz Sevda'nın Halil İbrahim'i Deniz Can Aktaş'tan bomba anlaşma!

Hudutsuz Sevda dizisinin yıldızı Deniz Can Aktaş bir markanın reklam yüzü oldu. İşte detaylar...

Hudutsuz Sevda'nın Halil İbrahim'i Deniz Can Aktaş'tan bomba anlaşma!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-12-2023 10:37

Perşembe akşamları Fox TV'de ekrana gelen Hudutsuz Sevda dizisinde Miray Daner'le başrolü paylaşan Deniz Can Aktaş son dönemin popüler isimleri arasında. Canlandırdığı Halil İbrahim karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aktaş markalarında ilgi odağı olmaya başladı. Bir spor giyim markasıyla el sıkışan oyuncu, ilk olarak fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti.

Deniz Can Aktaş, bir markayla bir yıllık işbirliği anlaşması yaptı ve konuyla ilgili olarak, "Tanıttığım kıyafetleri sadece kendi özel hayatımda değil, aynı zamanda dolabımda da görmek isterim" açıklamasında bulundu.

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