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Hudutsuz Sevda'nın afişi yayınlandı

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi “Hudutsuz Sevda”nın merakla beklenen afişi yayınlandı. 21 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak olan, güçlü kadrosu ve ezber bozan hikayesiyle dikkat çeken dizinin afişi sosyal medyada da ses getirdi.

Hudutsuz Sevda'nın afişi yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-09-2023 15:44

İlk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan, FOX izleyicisiyle yakında buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir. “Hudutsuz Sevda” 21 Eylül Perşembe gününden itibaren her perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

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