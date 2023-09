Hudutsuz Sevda'nın afişi yayınlandı

İlk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan, FOX izleyicisiyle yakında buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir. “Hudutsuz Sevda” 21 Eylül Perşembe gününden itibaren her perşembe saat 20.00’de FOX’ta.