Hudutsuz Sevda’dan ayrıldı, Kızıl Goncalar’a katıldı

NOW’ın pazartesi akşamları fenomen dizisi Kızıl Goncalar, güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıyor. Dizinin senaryosunu Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı ve Ömür Atay’ın muhteşem yönetmenliğiyle öne çıkan yapım, ekran tarihinin en özel dizilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hudutsuz Sevda’dan ayrıldı, Kızıl Goncalar’a katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2025 18:32

NOW TV’nin pazartesi akşamları ekrana gelen fenomen dizisi "Kızıl Goncalar", sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı, Ömür Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği diziye, sevilen oyuncu Erol Babaoğlu dahil oldu!

Daha önce "Hudutsuz Sevda" dizisinde performansıyla beğeni toplayan Erol Babaoğlu, "Kızıl Goncalar"da Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza karakterine hayat verecek. Rıza, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciyi şaşırtacak sahnelerde yer alarak hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Öte yandan, Esra Ronabar’ın da kadroya dahil olduğu dizide, bazı karakterlerle yolların ayrılacağı konuşuluyor. Gold Film imzalı ve sezon sonunda final yapması beklenen "Kızıl Goncalar", her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Benzer Haberler
"Binbir Gece Masalları" dizisine sürpriz isim
Çağla Şıkel Londra Moda Haftası'nda göz kamaştırdı! Çağla Şıkel Londra Moda Haftası'nda göz kamaştırdı!
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Ünlü şarkıcıdan jet yanıt! Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Ünlü şarkıcıdan jet yanıt!
Hakan Çalhanoğlu’ndan eşi Sinem Çalhanoğlu’na sürpriz doğum günü partisi! Hakan Çalhanoğlu’ndan eşi Sinem Çalhanoğlu’na sürpriz doğum günü partisi!
Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik doğum günü kutlaması! Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik doğum günü kutlaması!
Merve Boluğur’dan sürpriz proje müjdesi! Merve Boluğur’dan sürpriz proje müjdesi!
ÇOK OKUNANLAR
Survivor'dan elenen Serenay Aktaş arkadaşlarına dert yandı!
  • 21-02-2025 19:00

Survivor'dan elenen Serenay Aktaş arkadaşlarına dert yandı!

Aleyna Tilki’den olay yaratan kıraathane pozu!
  • 21-02-2025 14:52

Aleyna Tilki’den olay yaratan kıraathane pozu!

Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası
  • 25-02-2025 11:20

Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası

“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!
  • 24-02-2025 18:03

“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!

Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü mesajı!
  • 22-02-2025 14:16

Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü mesajı!