Hudutsuz Sevda’dan ayrıldı, Kızıl Goncalar’a katıldı

NOW TV’nin pazartesi akşamları ekrana gelen fenomen dizisi "Kızıl Goncalar", sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şükrü Necati Şahin’in kaleme aldığı, Ömür Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği diziye, sevilen oyuncu Erol Babaoğlu dahil oldu!

Daha önce "Hudutsuz Sevda" dizisinde performansıyla beğeni toplayan Erol Babaoğlu, "Kızıl Goncalar"da Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza karakterine hayat verecek. Rıza, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciyi şaşırtacak sahnelerde yer alarak hikâyeye yeni bir soluk getirecek.

Öte yandan, Esra Ronabar’ın da kadroya dahil olduğu dizide, bazı karakterlerle yolların ayrılacağı konuşuluyor. Gold Film imzalı ve sezon sonunda final yapması beklenen "Kızıl Goncalar", her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.