Hudutsuz Sevda'da ayrılık! Ünlü oyuncu projeye veda ediyor!

NOW TV’nin iki sezondur perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Hudutsuz Sevdada ayrılıklar peş peşe geliyor. MedYapım imzalı dizinin 56. bölümü, seyircilere yine heyecan dolu anlar yaşatacak. Ancak bu bölümde dizinin sevilen karakterlerinden biri veda edecek.

Bu sezon “Kaan” rolüyle ekibe katılan Burak Çelik, Hudutsuz Sevdaya veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yıl sonu menajeri Ece Bayrak ile Karadağ’da dünyaevine girmiş ve kısa süre önce baba olacağını açıklamıştı.

Öte yandan, mayıs ayı sonunda sezon finali yapması planlanan dizide ayrılıklar bununla sınırlı kalmayacak. Hudutsuz Sevda ekibinde önümüzdeki bölümlerde başka vedaların da yaşanacağı konuşuluyor.

Bakalım dizinin ilerleyen bölümlerinde hangi isimlerle yollar ayrılacak? Hudutsuz Sevda hayranları merakla bekliyor!