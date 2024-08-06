'Hudutsuz Sevda' dönüyor! İşte yeni sezon tarihi...

NOW TV’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi “Hudutsuz Sevda”, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlk bölümün yetişmesi durumunda 19 Eylül, aksi takdirde 26 Eylül'de yayınlanması planlanıyor. İzleyiciler, dizinin yeni sezonuyla ilgili detayları büyük bir merakla bekliyor.

Geçen sezon güçlü rakiplerine rağmen reytinglerini artırarak dikkat çeken “Hudutsuz Sevda”, sezon sonuna yaklaşmadan ikinci sezon onayını almıştı. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’i buluşturan, MedYapım imzası taşıyan dizinin ikinci sezon çekimleri eylül ayında başlayacak.

Sezon finalinin hemen ardından dizide Rızvan Leto karakterine hayat veren Burak Sergen’in ayrılması izleyicileri üzdü. Ancak, kulislerden sızan bilgilere göre, şu ana kadar başka bir ayrılık yaşanmadı. Yeni sezon hikayesi yazılan diziye yeni düşman aileler başta olmak üzere birçok yeni oyuncu katılacak. Bu yeni isimler önümüzdeki günlerde belli olacak.

Dizinin senaristi Bahadır Özdener, daha önce Netflix için yazdığı ve ardından televizyona uyarlanan “Yeraltı” dizisinin senaryosu üzerinde de çalışıyor. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan bu yeni proje, eylül ayında hız kazanacak.

“Hudutsuz Sevda”nın ikinci sezonunda neler olacağı büyük bir merakla beklenirken, dizinin hayranları yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor.