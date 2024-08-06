'Hudutsuz Sevda' dönüyor! İşte yeni sezon tarihi...

"Hudutsuz Sevda" ikinci sezonuyla geri dönüyor: Yeni bölüm tarihi ve oyuncu kadrosu merakla bekleniyor. İşte detaylar...

'Hudutsuz Sevda' dönüyor! İşte yeni sezon tarihi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 14:58

NOW TV’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi “Hudutsuz Sevda”, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlk bölümün yetişmesi durumunda 19 Eylül, aksi takdirde 26 Eylül'de yayınlanması planlanıyor. İzleyiciler, dizinin yeni sezonuyla ilgili detayları büyük bir merakla bekliyor.

Geçen sezon güçlü rakiplerine rağmen reytinglerini artırarak dikkat çeken “Hudutsuz Sevda”, sezon sonuna yaklaşmadan ikinci sezon onayını almıştı. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’i buluşturan, MedYapım imzası taşıyan dizinin ikinci sezon çekimleri eylül ayında başlayacak.

Sezon finalinin hemen ardından dizide Rızvan Leto karakterine hayat veren Burak Sergen’in ayrılması izleyicileri üzdü. Ancak, kulislerden sızan bilgilere göre, şu ana kadar başka bir ayrılık yaşanmadı. Yeni sezon hikayesi yazılan diziye yeni düşman aileler başta olmak üzere birçok yeni oyuncu katılacak. Bu yeni isimler önümüzdeki günlerde belli olacak.

Dizinin senaristi Bahadır Özdener, daha önce Netflix için yazdığı ve ardından televizyona uyarlanan “Yeraltı” dizisinin senaryosu üzerinde de çalışıyor. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı belli olmayan bu yeni proje, eylül ayında hız kazanacak.

“Hudutsuz Sevda”nın ikinci sezonunda neler olacağı büyük bir merakla beklenirken, dizinin hayranları yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor.

Benzer Haberler
17 bin TL EMEKLİLERE Ödeme Var! Bunu Emekli Maaşı Alanlar Bilmiyor! Başvuru Yapan Alıyor! 17 bin TL EMEKLİLERE Ödeme Var! Bunu Emekli Maaşı Alanlar Bilmiyor! Başvuru Yapan Alıyor!
İş Bankası Kredi Kartı Almak İsteyenlere Müjdeli Haber Verildi! 70.000 TL'ye Kadar Limit Onaylandı! İş Bankası Kredi Kartı Almak İsteyenlere Müjdeli Haber Verildi! 70.000 TL'ye Kadar Limit Onaylandı!
Başkasının KREDİ KARTI ve BANKA KARTI kullananlar dikkat! Ceza Gelecek! Başkasının KREDİ KARTI ve BANKA KARTI kullananlar dikkat! Ceza Gelecek!
EMEKLİLİK SİSTEMİ Değişecek! Meclis Onay Verecek! Çalışmalar Başladı! EMEKLİLİK SİSTEMİ Değişecek! Meclis Onay Verecek! Çalışmalar Başladı!
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: İlk Kez Ev Alacaklara Destek ve 1.20 Faizli Kredi! Pilot İl Belli Oldu! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: İlk Kez Ev Alacaklara Destek ve 1.20 Faizli Kredi! Pilot İl Belli Oldu!
ZAM GELDİ: Net Rakam 45.953 TL Oldu! ZAM GELDİ: Net Rakam 45.953 TL Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi