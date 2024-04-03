Hudutsuz Sevda dizisinde şoke eden ayrılık! Bunu kimse tahmin etmiyordu...

Etkileyici senaryosu ve güçlü kadrosuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran "Hudutsuz Sevda", perşembe akşamlarının favori dizileri arasında yer alıyor. NOW'un yeni sezonunda da izleyicilerle buluşmaya devam eden dizi, bu kez büyük bir sürprizle geliyor. MedYapım imzası taşıyan ve başarılı yönetmen Murat Öztürk'ün yönettiği, Bahadır Özdener'in kaleminden çıkan dizide, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sevilen karakter Asiye'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun ekibinden ayrılacağını duyurdu.

Asiye'nin diziden ayrılmasıyla birlikte, "Hudutsuz Sevda"nın tüm dengelerinin değişeceği belirtiliyor. Asiye karakterinin veda etmesiyle dizinin ilerleyen bölümlerinde nelerin yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Esra Dermancıoğlu'nun performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandığı Asiye karakterinin ayrılığı, "Hudutsuz Sevda"nın hayranlarını üzecek gibi görünüyor. Ancak bu değişikliğin dizinin hikayesine nasıl yansıyacağı ve yeni gelişmelerin neler getireceği izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.