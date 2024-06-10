Hudutsuz Sevda dizisinde flaş ayrılık: Veda etti!

MedYapım imzalı ve NOW platformunda yayınlanan "Hudutsuz Sevda" dizisi, sezon tatiline iddialı bir bölümle çıkmıştı. Yeni sezonda da devam edecek olan dizinin başrollerini Deniz Can Aktaş ve Miray Daner paylaşmaya devam edecek. Ancak, dizi kulislerinden gelen haberlere göre önemli bir ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Rızvan Leto karakterine hayat veren usta aktör Burak Sergen, "Hudutsuz Sevda"ya veda etti. Sezon finalinin ardından nikah masasına oturan Sergen'in ayrılığı, dizi hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

"Hudutsuz Sevda", yeni sezonda da heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Burak Sergen’in ayrılığı sonrası dizide nasıl bir değişim yaşanacağı ise merak konusu.