Hudutsuz Sevda dizisinde flaş ayrılık: Veda etti!

Hudutsuz Sevda dizisinde flaş ayrılık: Veda etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 10:59

MedYapım imzalı ve NOW platformunda yayınlanan "Hudutsuz Sevda" dizisi, sezon tatiline iddialı bir bölümle çıkmıştı. Yeni sezonda da devam edecek olan dizinin başrollerini Deniz Can Aktaş ve Miray Daner paylaşmaya devam edecek. Ancak, dizi kulislerinden gelen haberlere göre önemli bir ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Rızvan Leto karakterine hayat veren usta aktör Burak Sergen, "Hudutsuz Sevda"ya veda etti. Sezon finalinin ardından nikah masasına oturan Sergen'in ayrılığı, dizi hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

"Hudutsuz Sevda", yeni sezonda da heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Burak Sergen’in ayrılığı sonrası dizide nasıl bir değişim yaşanacağı ise merak konusu.

Benzer Haberler
Teşkilat dizisinde pastalı kutlama: 5. sezon için start verildi! Teşkilat dizisinde pastalı kutlama: 5. sezon için start verildi!
Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası
3 DAKİKA ÖNCE AÇIKLANAN Haber Duyuruldu! Emeklilere 17777 TL Ödeme Başlıyor!  3 DAKİKA ÖNCE AÇIKLANAN Haber Duyuruldu! Emeklilere 17777 TL Ödeme Başlıyor! 
10.000 TL Ödeme Cumhurbaşkanı Duyurdu! Emekliler İçin IBAN Numarasına Yatacak! 10.000 TL Ödeme Cumhurbaşkanı Duyurdu! Emekliler İçin IBAN Numarasına Yatacak!
Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi... Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...
Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…
  • 07-06-2024 11:12

Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...
  • 03-06-2024 18:31

İki oyuncu daha Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor! İşte projeden ayrılan o isimler...

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 10-06-2024 09:33

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi
  • 03-06-2024 18:46

Hadise sezonu açtı! Bikinili pozlar peş peşe geldi

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı
  • 05-06-2024 09:53

Burcu Özberk sezonu açtı! Siyah bikisiniyle verdiği poz Instagram'ı salladı