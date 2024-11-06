Hücreler son 6 oyun için geri sayımda

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden çıkan ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ son altı oyununu sahnelemek için geri sayıma başladı. 20 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek oyunun ardından diğer gösterimler Şubat 2025’e kadar Maximum Uniq Hall’de gerçekleşecek. 

Hücreler son 6 oyun için geri sayımda
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 06-11-2024 18:13

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM prodüksiyonu ‘HÜCRELER’ son altı oyunu için geri sayımda.

 

‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkiler sahneye taşınıyor. HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın beğeni topladığı ‘Hücreler’in oyun tarihleri şu şekilde:

Tarihler:
20 Kasım - Bostancı Gösteri Merkezi - 21.00
29 Kasım - Maximum Uniq Hall - 21.00
26 Aralık - Maximum Uniq Hall - 21.00
10 Ocak - Maximum Uniq Hall - 21.00
17 Şubat  - Maximum Uniq Hall - 21.00
18 Şubat - Maximum Uniq Hall - 21.00