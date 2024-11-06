Hücreler son 6 oyun için geri sayımda

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM prodüksiyonu ‘HÜCRELER’ son altı oyunu için geri sayımda.

‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkiler sahneye taşınıyor. HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın beğeni topladığı ‘Hücreler’in oyun tarihleri şu şekilde:

Tarihler:

20 Kasım - Bostancı Gösteri Merkezi - 21.00

29 Kasım - Maximum Uniq Hall - 21.00

26 Aralık - Maximum Uniq Hall - 21.00

10 Ocak - Maximum Uniq Hall - 21.00

17 Şubat - Maximum Uniq Hall - 21.00

18 Şubat - Maximum Uniq Hall - 21.00