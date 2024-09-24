Hücreler ikinci sezonuna başlıyor!

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden çıkan ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ yeni sezonuna 6 Ekim’de Maximum Uniq Hall’de başlıyor.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın beğeni topladığı ‘Hücreler’ insan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktarıyor.

‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkiler sahneye taşınıyor. HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı HÜCRELER, seyirciyle buluşuyor.