Hücreler ikinci sezonuna başlıyor!

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM prodüksiyonu ‘HÜCRELER’ ikinci sezonu ile 6 Ekim’de Maximum Uniq Hall’de yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hücreler ikinci sezonuna başlıyor!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 24-09-2024 18:17

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden çıkan ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ yeni sezonuna 6 Ekim’de Maximum Uniq Hall’de başlıyor.

Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın beğeni topladığı ‘Hücreler’ insan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktarıyor.

‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkiler sahneye taşınıyor. HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı HÜCRELER,  seyirciyle buluşuyor.