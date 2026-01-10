Hollywood’da "Konuşanlar" Zirvesi: Hasan Can Kaya ve Robert Downey Jr. Yan Yana!

Hasan Can Kaya ve Robert Downey Jr. buluşması! Los Angeles trafiğinde Iron Man ile karşılaşan Hasan Can Kaya o anları paylaştı. Hollywood yıldızıyla selfie çeken ünlü komedyenin Amerika macerasından detaylar...

Dil eğitimi için bir süredir Amerika’da bulunan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Los Angeles trafiğinde hayatının sürprizlerinden birini yaşadı. Kaya, Marvel evreninin efsanevi ismi Iron Man (Robert Downey Jr.) ile yan yana gelerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Trafikte Bir Süper Kahraman!

Los Angeles’ın yoğun trafiğinde ilerleyen Hasan Can Kaya, yan aracındaki sürücünün dünyaca ünlü aktör Robert Downey Jr. olduğunu fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Hollywood yıldızının samimi tavırları ise olayı bir "film sahnesine" dönüştürdü:

  • Camı Açıp Sohbet Etti: Karizmatik tavırlarıyla tanınan Downey Jr., Hasan Can Kaya’nın ilgisine karşılıksız kalmayarak camını açtı ve kısa bir süre sohbet etti.

  • Arabadan Arabaya Selfie: Ünlü komedyen, Iron Man ile arabadan arabaya çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından şu esprili notla paylaştı:

"Trafikte Iron Man'e denk geldik."

"Konuşanlar" Marvel Evrenine mi Taşınıyor?

Hasan Can Kaya’nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri esprileri peş peşe sıraladı:

  • "Hasan Can, Robert'a 'Senin ilişkin kaçıncı ayda bitti?' diye sordu mu acaba?"

  • "Iron Man'i Konuşanlar'a konuk etsen yer yerinden oynar!"

Hasan Can Kaya Amerika’da Ne Yapıyor?

Türkiye’de izlenme rekorları kıran Konuşanlar programının yaratıcısı olan Hasan Can Kaya, bir süredir Los Angeles’ta hem dil eğitimi alıyor hem de global projeler için temaslarda bulunuyor. Bu tesadüfi karşılaşma, ünlü komedyenin Amerika macerasının en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

