Hollanda'ya kaçırılan o tarihi eser ait olduğu yere geri geldi! Artık Türkiye'de sergilenecek

Hollanda'nın Leiden şehrinde bulunan Ulusal Eski Eserler Müzesi'nin deposunda Türkiye'ye ait olduğu düşünülen bir tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine harekete geçen yetkililer, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal aracılığı ile yüzlerce yıl öncesinden kalma taş parçasını geri almak üzere çalışmalara başladı. Tarihi eser geri alıdı ve Türkiye'ye getirildi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Hollanda Araştırma Enstitüsü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesine bir bilgi verildi. Söz konusu bilgide, Hollanda'nın Leiden şehrinde yer alan Ulusal Eski Eserler Müzesi'nin deposunda bir taş parçası bulunduğu ve söz konusu antik taş parçasının Türkiye'ye ait olduğunun düşünüldüğü iletildi.

Söz konusu ihbar üzerine harekete geçen yetkililer, tarihi eseri inceledi. Antik taş parçasının üzerindeki yazı ve yapısı incelendiğinde, eserin Türkiye'den kaçırıldığı anlaşıldı. Tarihi eserin Türkiye'ye getirilmesi için başlatılan çalışmayı Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal yürüttü. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından milattan sonra 2 veya 3. yüzyıldan kalma olduğu sanılan taş parçası Türkiye'ye iade edildi.

Tarihi eserin yeniden Türkiye'ye kazandırılması konusunda ciddi bir çalışma yürüten Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, konuya dair bir açıklama yaptı. Ünal açıklamasında, Hollandalı yetkililerin, tarihi eserin tam manasıyla nereye ait olduğunun bilinmemesinden ötürü iade konusunda gönüllü olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş ile birlikte eserin muhafaza edildiği Leiden şehrine gittiklerini dile getiren Ünal, söz konusu eseri bizzat teslim aldıklarını söyledi.

Hollanda'da bulunan ve Türkiye'ye geri kazandırılan taş parçasının bir mimari eserin yada mezar taşının bir parçası olduğu sanılıyor. Hollanda'da bulunan müze yetkilileri, taşın Antalya'nın Aksu bölgesinde bulunan Perge Antik Kenti'nden çıktığını düşünüyor. Taşın üzerinde "UESE" harfleri bulunuyor. Bu harflerin tam halinin 'Eusebius' yada 'Eusebeia' olduğu tahmin ediliyor.