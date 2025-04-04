Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'den mutlu haber: Nişanlandılar!

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlandı. Ünlü çift, aile arasında düzenlenen sade ama anlamlı bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Yüzükler takıldı!

Geçtiğimiz yıl Londra'da romantik bir evlilik teklifine “evet” cevabı alan Pırıl Atasev, bu kez nişan yüzüğüyle mutluluğunu taçlandırdı. Hilmi Cem İntepe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmasa da yakın çevresinden gelen bilgiler, çiftin heyecanını gözler önüne serdi.

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak bu özel günlerinde, ailelerinin ve sevdiklerinin katılımıyla küçük bir kutlama organize ettiler. Nişan töreninde samimi karelerin yer aldığı bazı görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Düğün hazırlıkları başlıyor

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hilmi Cem ve Pırıl, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlıyor. Nişan sonrası düğün hazırlıklarına start veren çiftin, sade ve şık bir kır düğünü yapmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

Hilmi Cem İntepe, “Survivor” ile başlayan kariyerini oyunculukla taçlandırmış, hem yeteneği hem de karizmasıyla büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdi ise hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor.