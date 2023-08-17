Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu

Hilal Altınbilek, birkaç ay önce Ay Yapım ile anlaşma sağlamıştı. Başarılı oyuncunun adı, şirketin bu sezon gerçekleştireceği bazı projelerle anılıyordu. Altınbilek'in, Ay Yapım'ın "Şahane Hayatım" adlı dizisinde başrol oynayacağı ortaya çıktı. Senaryosu usta yazar Meriç Acemi'ye ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstleneceği bu dizide Hilal Altınbilek, Onur Tuna ile başrolü paylaşacak.

Şebnem karakterine can vereceği "Şahane Hayatım" dizisinin senaryosunu çok beğenen Hilal Altınbilek, projenin öncesi hazırlık aşamalarına başlamış durumda. FOX'ta yayınlanacak olan dizi için oyuncu seçim çalışmaları hala devam ediyor.