Hilal Altınbilek'in yalnızlığı kısa sürdü...

Hilal Altınbilek önceki gece Etiler’deki bir mekandan yeni sevgilisiyle el ele çıktı. Çift, gazetecileri fark eden aniden panikledi.

Oyuncu, arabaya binerken sevgilisine “Hadi” diye seslendi. Altınbilek’in sevgilisi ise görüntü vermemek için mekana döndü.

Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi gazeteceleri gözetlerken objektife böyle yansıdı.



Oyuncu, arabasıyla 5 kere tur attıktan sonra mekanın önüne yeniden geldi. Fakat Altınbilek’in erkek arkadaşı dışarı çıkmayarak 3 saat boyunca mekandaki personel odasında saklandı.

Çift, arabaya başkasını bindirerek gazetecileri şaşırtmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Oyuncunun işadamı olduğu öğrenilen yeni sevgilisi, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.