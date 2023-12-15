'Herkesi yüzüstü bıraktın' dedi, Özge Özpirinçci'den cevap gecikmedi!

Özge Özpirinçci, sosyal medya üzerindeki bir kullanıcının mesajına verdiği cevapla gündem oldu.

'Herkesi yüzüstü bıraktın' dedi, Özge Özpirinçci'den cevap gecikmedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 16:25

Bir sosyal medya kullanıcı Özge Özpirinçci'yle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özpirinçci'nin rol alacağı tiyatro oyununu son dakika 'dizi teklifi geldi' diyerek iptal ettiğini ve herkesi yüz üstü bıraktığını ileri sürdü.

İşte sosyal medya kullanıcısının o mesajı:

"Özge Özpirinçci bir karakterin hayatını çok beğenip, 'tiyatro oyunu yapacağım' diye tutturup herkesi darlıyor. Sponsorlar bulunuyor, sahneleme aşamasına geliniyor ve son anda 'Bana dizi geldi' diyerek herkesi yüzüstü bırakıyor. Bu da böyle bir kulis olsun size"

"SPONSOR BULMADIM"

Özge Özpirinçci bu iddia karşısında sessizliğini bozarak yanıt verdi. 37 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bahsettiğiniz 'oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, 'eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz, ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum' dedim. 'Böyle bir tesadüf olamaz, biz de sizi düşünüyorduk' dedi. Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz.

Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer iki yaşında bir çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım. Üstüne bir de babama ALS teşhisi konmasıyla birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım.

İlk defa sahneye çıkacaktım ve bu deneyimimin böyle bir seneme denk gelmesini istemedim. Bu noktada oyuna dahil olamayacağımı ve bundan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim. Hayallerimizin kağıt üzerindeki duruşuyla hayatın bizim için çizdiği resimler her zaman aynı çerçevede buluşamayabiliyor. O çerçeveye zorla sığmaya çalışmamak da resmin 'kalite'sini bozmak istememekten kaynaklanabiliyor."

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