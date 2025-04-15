Hera Aslan’dan Kötü Haber: Kısmi Yüz Felci Geçirdi

Hera Aslan kısmi yüz felci geçirdiğini duyurdu. “Dualarınızı hissediyorum” diyen şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hera Aslan’dan Kötü Haber: Kısmi Yüz Felci Geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-04-2025 17:14

Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Güzel şarkıcı, yaklaşık iki ay önce kısmi yüz felci geçirdiğini duyurdu.

“Açıklamayı Borç Bildim”

Sosyal medyayı aktif kullanan, Miss Beauty of Turkey 2009 ikincisi Hera Aslan, 393 bin takipçili Instagram hesabından sağlık durumu hakkında detaylı bir paylaşım yaptı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür eden Aslan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime, yüzümün sağ tarafında hissizlik ve göz kapağı düşüklüğü eklendi. Doktorum, beyin damarlarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme olabileceğini söyledi. Kısmi yüz felci teşhisi kondu. Kortizon tedavisiyle toparladım ama halen bağırsak ve mide sorunlarımla mücadele ediyorum. Çok şükür, şimdi daha iyiyim. 10 gün sonra çıkacak test sonuçlarıyla daha net konuşabileceğiz.”

“Dualarınızı Hissediyorum”

Paylaşımına “Dualarınızı hissediyorum, sizi çok seviyorum” notunu ekleyen Hera Aslan’a, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdı. Takipçileri, sanatçıya hem moral hem de sevgi dolu destek mesajları gönderdi.

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