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Her şey çocuklar için…

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde çocukları spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla kurulan Cedit 54 Spor Kulübü ilk yılında büyük bir başarı elde etti. 

Her şey çocuklar için…
Yayın Tarihi : 2023-06-27 12:24

İlk senelerinde U11, U12 ve U13 yaş gruplarında mücadele eden futbol takımı tüm zorluklara rağmen U11’de lig şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşadı. 

Kulübün kurucusu Vefa Çelebi, “Çocukları spora teşvik ederek kötü arkadaşlıklardan ve alışkanlıklardan uzak tutmak için kurduğumuz bu yapının ilk yılında böyle bir başarı elde etmesi hepimizi çok mutlu etti. Fakat burada başarı bizlerin değil sahada mücadele veren tüm sporcularımızındır. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ayrıca hocalarımız Pelin Çelebi, Yılmaz Koç ve Özay Atbin’e de çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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