Hem İş Hem Tatil! Dilara Aksüyek Bodrum Sahillerinde Kameralara Yakalandı!

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ege'nin serin sularında arkadaşıyla yorgunluk attı.

Hem İş Hem Tatil! Dilara Aksüyek Bodrum Sahillerinde Kameralara Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 11:21

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Dilara Aksüyek hem iş hem tatil modunu bir arada yaşıyor. Çekimleri tatil cennetinde devam eden projesinin yoğun temposuna kısa bir es veren güzel oyuncu plaj şıklığı ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Rol aldığı dizinin çekimlerine verilen arayı değerlendiren Dilara Aksüyek Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Set Yoğunluğuna Ege Molası

Yaz sezonunda da çalışmaya devam eden ünlü isim set ekibinin verdiği kısa molayı en iyi şekilde değerlendirdi. Dilara Aksüyek Bodrum'da görüntülendi. Rol aldığı dizinin çekimleri de Bodrum'da gerçekleşen oyuncu set çalışmalarına ara verilmesini fırsat bilerek kendini güneşe ve denize bıraktı.

Denizde Keyifli Dakikalar

Tek başına kalmak yerine tatilin tadını sevdikleriyle çıkarmayı tercih eden güzel oyuncunun keyfine diyecek yoktu. Bir arkadaşıyla birlikte denize giren Aksüyek'in neşeli halleri objektiflere yansıdı. Dilara Aksüyek, Ege'nin serin sularında yorgunluk attı. Denizde arkadaşıyla uzun uzun sohbet edip kahkahalar atan ünlü oyuncu fit fiziğiyle de plajda tüm bakışları üzerinde topladı. Dalgaların arasında enerji depolayan Aksüyek molanın ardından yeni sahnelerin çekimleri için tekrar setin yolunu tuttu.

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