Helin Kandemir'in müzik tutkusu!

Now TV'nin gecesinde görüntülenen Helin Kandemir tarzıyla ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

Helin Kandemir'in müzik tutkusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2024 10:09

Genç ve başarılı oyuncu Helin Kandemir, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, tarzı ve müzik zevkiyle de adından söz ettiriyor. Özellikle aksesuar seçimleriyle dikkat çeken Kandemir, müziğin hayatındaki önemini de dile getirdi.

Gazetecilerin müzik zevkini sorması üzerine "Müzik listem ruh halime göre sürekli değişir. Ama Rock'n Roll da sevdiğim bir tarz," diyerek, müziğin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade etti. Genç oyuncu, farklı tarzlara açık olduğunu ve müzikle her zaman ruhunu beslediğini sözlerine ekledi.