Helin Kandemir'in müzik tutkusu!

Genç ve başarılı oyuncu Helin Kandemir, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, tarzı ve müzik zevkiyle de adından söz ettiriyor. Özellikle aksesuar seçimleriyle dikkat çeken Kandemir, müziğin hayatındaki önemini de dile getirdi.

Gazetecilerin müzik zevkini sorması üzerine "Müzik listem ruh halime göre sürekli değişir. Ama Rock'n Roll da sevdiğim bir tarz," diyerek, müziğin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade etti. Genç oyuncu, farklı tarzlara açık olduğunu ve müzikle her zaman ruhunu beslediğini sözlerine ekledi.