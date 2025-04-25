Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran'dan Kalplerde İz Bırakacak Bir Film Geliyor...

Taff Pictures ve Sky Films'in yapım ortaklığıyla çekilen, senaryosu Ferhat Ergün imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu'nun oturduğu sinema salonlarında romantik bir rüzgar estirecek olan 'Aşkın Yüzü', 6 Haziran'da vizyona katılıyor.

Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran'dan Kalplerde İz Bırakacak Bir Film Geliyor...
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-04-2025 10:36

'AŞKIN YÜZÜ' 6 HAZİRAN'DA SİNEMALARDA!

 Başrollerini Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran'ın paylaştığı film kadrosunda Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar yer alıyor.

Yüzleri Tanımadan Aşkı Hissetmek

'Aşkın Yüzü', yolların tesadüfen kesiştiği iki gencin, Özgür ve Özlem'in hikayesinin konusu yer alıyor. Yüz körlüğü nedeniyle insanların tanınmasında zorlanan Özgür ile yerde tarafından fark edilmeyen Özlem'in karşılaşması, aralarında beklenen bir bağ kurulur. Özlem, ilk kez biri tarafından fark edilmenin mutluluğunu yaşarken Özgür olarak geniş çapta transferde oldukça zorlanır. Aşkı keşfeden Özgür, bir yandan duygusal engelleri aşmaya devam ederken diğer yandan kendini bir arada tutabildiğinde bulur.

'Aşkın Yüzü', çoğu zaman görmekle değil, gerçekten anlaşılmakla toplanmadığını hatırlatıyor.

'Aşkın Yüzü' 6 Haziran'da sinemalarda.  

 