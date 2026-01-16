Hazar Ergüçlü’den Sosyal Medyayı Sallayan Değişim: "Güle Güle Temiz Kız!"

Hazar Ergüçlü'den olay pozlar! Siyah mini elbisesiyle ödül gecesine katılan Hazar Ergüçlü'nün "Bye bye temiz kız" notu sosyal medyayı salladı. İşte İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün son hali...

Hazar Ergüçlü’den Sosyal Medyayı Sallayan Değişim:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2026 11:54

Kanal D’nin fenomen dizisi **"İnci Taneleri"**nde canlandırdığı Dilber karakteriyle fırtınalar estiren Hazar Ergüçlü, katıldığı bir ödül gecesinde tercih ettiği kombinle tüm bakışları üzerine çekti. Şıklığı ve cesaretiyle geceye damga vuran ünlü oyuncu, yeni tarzıyla "imaj tazeledi" mesajı verdi.

Siyah Süper Minisiyle Göz Kamaştırdı

Güzelliğiyle dikkat çeken Ergüçlü, ödül gecesi için siyah, süper mini ve dantel detaylı bir elbise tercih etti. Cesur kesimiyle tarzını ortaya koyan oyuncu, sosyal medya hesabından bu iddialı kombinle çekilen karelerini paylaştı.

"Bye Bye Clean Girl" Akımına Kendi Yorumu

Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı fotoğraflardan çok, fotoğraflara düştüğü not konuşuldu. Son dönemde dünyayı kasıp kavuran "Clean Girl" (Temiz Kız - doğal ve sade görünüm) akımına gönderme yapan ünlü oyuncu, şu notu düştü:

"Bye bye clean girl" (Güle güle temiz kız)

Bu not, oyuncunun daha iddialı, karanlık ve "femme fatale" bir imaja geçiş yaptığı şeklinde yorumlandı.

Takipçilerinden Övgü Yağdı

Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Ergüçlü’nün pozları kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Takipçileri; "Dilber evrim geçirmiş", "Siyah sana çok yakışıyor", "Kusursuz şıklık" gibi binlerce övgü dolu yorumda bulundu.

Hazar Ergüçlü, hem oyunculuğuyla hem de stil yolculuğundaki bu radikal değişimlerle 2026 yılının en çok konuşulan moda ikonları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

