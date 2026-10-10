Hazar Ergüçlü'den Sarsıcı Performans: Mutter Filminin Vizyon Tarihi Netleşti

Türk sinemasında korku, dram ve fantastik unsurları başarıyla harmanlayan, uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren yepyeni bir başyapıt sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Alphan Eşeli'nin kaleme alıp yönettiği, başrolünü başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği merakla beklenen MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri 27 Kasım'da CJ ENM dağıtımıyla tüm Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona giriyor. Dünya prömiyerini New York'un prestijli Tribeca Film Festivali'nde gerçekleştiren ve akabinde katıldığı 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden ödülllerle dönen film şimdiden yılın en iddialı yerli yapımları arasında gösteriliyor.

Travmatik Bir Doğum ve Vazgeçilmeyen Bir Evlat

Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri izleyicileri son derece sarsıcı ve tekinsiz bir dünyaya davet ediyor. Filmde Hazar Ergüçlü son derece travmatik koşullar altında gerçekleştirdiği doğum sonucunda bir yaratık dünyaya getiren bir anneye hayat veriyor. Çevresinden gördüğü tüm dışlanmalara, toplumsal baskılara ve yalnızlığa rağmen evladından bir an olsun vazgeçmeyen annenin mücadelesini konu alan yapım annelik, yalnızlık, yabancılaşma ve dönüşüm temalarını karanlık bir estetikle ele alıyor.

Altın Koza'dan Dört Büyük Ödülle Döndü

Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne damgasını vuran yapım jüriden ve sinema eleştirmenlerinden tam not alarak toplam dört ödülün sahibi oldu. Başarılı performansıyla göz dolduran Hazar Ergüçlü En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülürken film ayrıca şu kategorilerde ödüllendirildi:

En İyi Kurgu (Mesut Ulutaş)

En İyi Görüntü Yönetmeni (Özkan Karaköse)

En İyi Sanat Yönetmeni

Ödül gecesindeki konuşmasında emeğinin görülmesinden duyduğu onuru dile getiren Ergüçlü korku ve dram türündeki bağımsız bir yapımın festival seçkisinde yer almasının ve ödüllendirilmesinin gururunu paylaştı.

Yıldız Kadro ve Dünya Çapında Teknik Ekip

ISTAMBUL'74 – SEVENTYFOUR FILMS imzasını taşıyan filmin yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay üstlenirken projenin ortak yapımcıları arasında başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü de yer alıyor. Güçlü oyunculuk performanslarıyla öne çıkan Hazar Ergüçlü'ye filmde Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Filmin teknik kadrosu da uluslararası standartlardaki vizyonuyla dikkat çekiyor. Görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse'nin, kurgusunu Mesut Ulutaş'ın üstlendiği yapımın ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten, özgün müziklerinde ise Tristan Bechet imzası bulunuyor. Daha önce Alien: Covenant ve Furiosa: A Mad Max Saga gibi dünya çapında dev bütçeli Hollywood projelerinde çalışan Matt Hatton filmin konsept tasarımlarını hazırlayan isim oldu.

Tribeca'dan Sitges'e Uzanan Küresel Festival Yolculuğu

Dünya prömiyerini New York'taki Tribeca Film Festivali'nin prestijli Escape From Tribeca seçkisinde yapan film Türkiye gösterimlerinin yanı sıra fantastik sinemanın dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri olan 59. Sitges Uluslararası Fantastik Film Festivali'nin ana yarışmasında da sinemaseverlerle buluşuyor. Uluslararası festival maratonunu büyük bir başarıyla sürdüren Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri 27 Kasım 2026'da sinema salonlarındaki yerini alacak.