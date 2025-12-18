Hazar Ergüçlü'den Romantik Paylaşım

İnci Taneleri dizisindeki "Dilber" karakteriyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, özel hayatındaki mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, DJ Artz sahne adıyla tanınan sevgilisi Efe Çelik ile olan romantik karesini kalp emojisiyle yayımladı.

Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettiler

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Ergüçlü, bir süredir birlikte olduğu Efe Çelik ile olan ilişkisini artık saklamıyor. Sevgilisinin paylaştığı romantik bir fotoğrafı kendi hikayesine ekleyen güzel oyuncu, hayranlarından binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

"Tesadüf Değil, Birbirimizi Beğeniyorduk"

İlişkilerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı: