Hazar Ergüçlü'den Romantik Paylaşım

İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü, sevgilisi Efe Çelik (DJ Artz) ile romantik karesini paylaştı. Bir yıldır birlikte olan çiftin aşk dolu paylaşımları magazin gündemine damga vurdu.

Yayın Tarihi : 18-12-2025 11:30

İnci Taneleri dizisindeki "Dilber" karakteriyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, özel hayatındaki mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, DJ Artz sahne adıyla tanınan sevgilisi Efe Çelik ile olan romantik karesini kalp emojisiyle yayımladı.

Aşklarını Sosyal Medyadan İlan Ettiler

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Ergüçlü, bir süredir birlikte olduğu Efe Çelik ile olan ilişkisini artık saklamıyor. Sevgilisinin paylaştığı romantik bir fotoğrafı kendi hikayesine ekleyen güzel oyuncu, hayranlarından binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

"Tesadüf Değil, Birbirimizi Beğeniyorduk"

İlişkilerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı:

  • Tanışma Süreci: "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Birbirimizden haberdardık."

  • Karşılıklı Emek: "Çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz."

