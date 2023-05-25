Hazar Ergüçlü'den ilan-ı aşk! Kutay Soyocak ile fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabı üzerinden kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kutay Soyocak ile birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram sayfasının hikaye bölümünde paylaşarak ilişkilerini kamuya duyurdu. Ergüçlü'nün sevgilisiyle mutluluk pozları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hazar Ergüçlü, aşk hayatıyla ilgili sessizliğini bozarak sevgilisi Kutay Soyocak ile olan birlikteliğini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikaye bölümünde sevgilisiyle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ergüçlü'nün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ergüçlü ve Soyocak'ın mutlu pozları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri, çiftin birbirleriyle uyumlu ve neşeli hallerine dikkat çekerek, mutluluklarına ortak olduklarını ifade ettiler. Ergüçlü'nün paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir beğeni ve yorumlar dalgasının oluşmasına neden oldu.

İşte o paylaşım:



