Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"

Ekranların başarılı ismi Hazar Ergüçlü, katıldığı 'Neden Filmimi Çekemiyorum?' adlı YouTube programında, pırıltılı magazin dünyasının ardındaki gerçek ruh halini tüm çıplaklığıyla paylaştı. Son dönemde yaşadığı motivasyon kaybını ve sektördeki "üst düzey entelektüel" beklentilere olan tepkisini dile getiren Ergüçlü, adeta bir iç dökme seansına imza attı.

"Hiçbir Şeye İştahım Kalmadı"

Kariyerindeki yoğun tempoya rağmen iç dünyasında bir boşluk hissettiğini belirten ünlü oyuncu, son birkaç yıldır yaşadığı ruhsal yorgunluğu şu sözlerle ifade etti:

"Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok. Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı."

Ergüçlü, bu durumun halihazırda devam eden dizi setindeki yoğun yorgunluktan kaynaklanabileceğini de not düştü.

"Sinefilik" Yarışına İsyan: "Zeki Değilim, Tamam mı?"

Hazar Ergüçlü’nün en dikkat çeken çıkışı ise sanat çevrelerindeki "bilgi yarışına" oldu. Oyuncu, sürekli bir şeyleri anlamış olma veya izlemiş olma zorunluluğundan bıktığını belirterek sektöre rest çekti: