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Hazar Ergüçlü yeni aşkı Kutay Soyocak'la ilk kez el ele

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü’den ayrıldıktan sonra müzisyen Kutay Soyocak’la aşk yaşamaya başladı. Ergüçlü, yeni sevgilisiyle ilk kez Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Hazar Ergüçlü yeni aşkı Kutay Soyocak'la ilk kez el ele
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-06-2023 15:25

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü ve sevgilisi Kutay Soyocak, CI Bloom Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nda görüntülendikten sonra magazin dünyasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. İkilinin el ele giriş yapmaları ve daha sonra objektifleri fark edince ellerini bırakmaları, merak uyandıran bir durum olarak yorumlandı.

Hazar Ergüçlü ve Kutay Soyocak, Lütfi Kırtar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarını gezmek için bir araya gelmişlerdi. İkili, fuar boyunca sanat eserlerini inceleyerek keyifli bir zaman geçirdi. Ancak Soyocak'ın kameralar karşısında biraz gerildiği gözlendi.

Sevgilisinin aksine rahat tavırlar sergileyen Ergüçlü ise ilişkisiyle ilgili sorular üzerine "Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi çok mutluyum" yanıtını verdi.

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