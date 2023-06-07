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Hazar Ergüçlü sezonu açtı!

Aralarındaki yaş farkının sıkça magazin gündemine geldiği yönetmen Onur Ünlü’den ayrıldıktan sonra müzisyen Kutay Soyocak’la aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sezonu açan ünlü isimler kervanına katıldı

Hazar Ergüçlü sezonu açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2023 15:39

Başarılı oyuncu Hazal Ergüçlü, aşk yaşadığı sevgilisi Kutay Soyocak ile unutulmaz bir tatilin keyfini çıkarıyor. Son olarak 3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çeken Ergüçlü, fit fiziği ve zarif duruşuyla hayranlarını kendine hayran bıraktı.

Ergüçlü, sezonu açmak için tercih ettiği tatilde çiçek desenli bir bikinisiyle objektif karşısına geçti. Beline taktığı şık bir zincirle kombinini tamamlayan ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı. Paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 40 binden fazla beğeni alarak takipçilerinin ilgisini çekti.

Bikinili pozlarıyla takipçilerini etkilemeyi başaran Ergüçlü, sağlıklı bir vücut ve pozitif bir enerjiye sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor.

 

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