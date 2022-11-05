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Gecce Magazin Haberleri

Hazar Ergüçlü: "Onur daha da açık giyinmemi istiyor!"

İddialı kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren oyuncu Hazar Ergüçlü (30), geçtiğimiz gün dijital bir platformun etkinliğinde boy gösterdi. Davette transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, tarzı hakkında kendisinden 18 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ün'nün ne düşündüğü sorulduğunda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Hazar Ergüçlü:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2022 13:18

Hazar Ergüçlü önceki gün Netflix'in verdiği davete katıldı. Güzel oyuncu, transparan elbisesi ile tüm bakışları üzerinde topladı. Basın mensuplarıyla konuşan Ergüçlü, kıyafetiyle ilgili sorulara cevap vererek; "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Ne zaman giyeceğim sanki bir daha?" şeklinde cesur bir cevap verdi.

 

İddialı tarzıyla sık sık gündem olan 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, "Onur Bey kıyafetleriniz için ne diyor?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Onur beni yüreklendiriyor. Bazen ben 'acaba çok mu açık' diye düşünürken, o bana daha da açığını giymem gerektiğini söylüyor. Sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor."

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