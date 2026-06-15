Hazar Ergüçlü New York Dönüşü İtiraf Etti: "Benim İçin Büyük Riskti!"

Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filminin Tribeca'daki prömiyerinden dönen Hazar Ergüçlü havalimanında konuştu: "Benim için büyük bir riskti.

Hazar Ergüçlü New York Dönüşü İtiraf Etti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 13:23

Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Hazar Ergüçlü uluslararası sinema arenasından gurur verici haberlerle Türkiye'ye ayak bastı. New York'ta dünya prömiyerini yapan yeni sinema filmiyle yabancı eleştirmenleri büyüleyen başarılı aktris ayağının tozuyla samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu Hazar Ergüçlü başrolünde yer aldığı Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Neredeyse Hiç Kötü Yorum Almadık

New York'un en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Tribeca Film Festivali'nde yabancı sinemaseverlerin ve eleştirmenlerin karşısına çıkan film tam not almayı başardı. Gördükleri yoğun ilgiden dolayı gururlu olduğunu belirten Ergüçlü Türkiye vizyonu için de müjdeyi verdi.

Oyuncu "Çok mutluyum. Çok çok güzel geri dönüşler aldım. Bir an önce Türkiye'de de gösterim için gün sayıyoruz. Neredeyse hiç kötü yorum almadık. Birçok sinema yazarının yorumunu okuduk. Çok beğenildi, karakterler sevildi" diye konuştu.

Korku Tarafı Beni Endişelendirdi

Alışılmışın dışındaki bir rolle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu projenin türü nedeniyle ilk başta büyük bir tereddüt yaşadığını ancak yönetmen Alphan Eşeli'ye olan güveninin bu korkuyu yendiğini itiraf etti.

Korku, gerilim ve dram türündeki filmin kendisi için riskli bir süreç olduğunu anlatan Ergüçlü "Benim için büyük bir riskti. Uzun süre çok endişeliydim. Ama Alphan'ın (Eşeli) zevkine çok güveniyordum. Senaryosuna inandım. Bu risk alınırdı ve değdi bence. Sevdiğim bir film çıktı ortaya. Filmin biraz korku tarafı vardı" diye konuştu.

Şimdi Sırada Yaz Tatili Var

Havalimanında yorgun ama neşeli halleriyle dikkat çeken yıldız oyuncu yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vereceğini belirterek rotasını tatile çevirdi. New York'tan geldiği için yorgun olduğunu ve eve gidip dinlenmek istediğini söyleyen Ergüçlü "Şimdiki planım yaz tatili" dedi. 

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