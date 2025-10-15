Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Hazar Ergüçlü, İstanbul’74 Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali’nde derin dekolteli siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Jeff Koons ve Kid Cudi ile poz verdi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2025 11:50

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, bu yıl Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen İstanbul’74 Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali’ne tek Türk oyuncu konuğu olarak katıldı. Her yıl dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren etkinlik, bu kez Ergüçlü’nün şıklığı ve zarafetiyle gündem oldu.

Derin Dekolteli Elbisesiyle Tüm Gözler Onun Üzerindeydi

Festivalin gala gecesi, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle adeta kırmızı halıda parladı. Göz alıcı mücevherleriyle zarafetini tamamlayan güzel oyuncu, davetlilerden tam not aldı.

Geceye katılan dünyaca ünlü sanatçı Jeff Koons ve müzisyen Kid Cudi ile keyifli anlar paylaşan Ergüçlü, bu özel buluşmaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun şık tarzı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Jeff Koons ve Kid Cudi ile Sohbet Dikkat Çekti

Ünlü isimlerle samimi bir şekilde sohbet eden Hazar Ergüçlü, zarafeti ve özgüveniyle dikkatleri üzerine çekti. Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan oyuncu, festivalin ruhuna uygun sade ama etkileyici bir duruş sergiledi.

Festivalde yer alan fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıyan kareler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Ergüçlü’nün uluslararası etkinliklerde yer alması, Türk oyuncuların global arenadaki varlığını da güçlendirdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Festival gecesinden kareler, kısa sürede magazin sayfalarında ve sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Takipçileri, oyuncunun tarzını “sofistike ve büyüleyici” olarak yorumladı. Hazar Ergüçlü, zarif stiliyle geceye adını altın harflerle yazdırdı.

