Hazar Ergüçlü: Ayrıldık ama arkadaşız!

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü’nün 5 yıllık ilişkilerinin geçtiğimiz günlerde bittiği öğrenildi. Evlenmeleri beklenirken herkesi şaşırtan ünlü çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları için bu kararı aldıkları iddiası magazin sayfalarında yer aldı.

Ergüçlü’nün “Çok şey öğrendim. Kendim olmayı, kendimden utanmamayı. Birisini sevmeyi öğrendim” sözleriyle bahsettiği ilişkisinin bitmesi şaşkınlık yarattı.

Ayrılığın ardından ilk kez kamera karşısına geçen Ergüçlü, magazin muhabirlerinin sorularına yanıt verdi. “Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı" diyen güzel oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor.”





