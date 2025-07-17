Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç’tan Aşk Dolu Tatil

Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, yaz sezonuna romantik bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl ilişkilerini duyuran ünlü çift, bu yazın ilk tatil rotasını birlikte çizdi. İkilinin tercihi ise hem yurt dışı hem de Ege kıyıları oldu.

Yaz Rotası: Yunanistan ve Alaçatı

İkili, önce Yunanistan'a ardından da Alaçatı'ya gitti. Hem yurtdışı keyfi yaptılar hem de Ege'nin huzurunu yaşadılar. Yoğun sezonun ardından birlikte vakit geçiren çift, hem dinlendi hem de aşklarını tazeledi. Subaşı ve Koç, bu tatil planını sosyal medyada da hayranlarıyla paylaştı.

Sosyal Medyada Aşk Dolu Paylaşımlar

Hazal Subaşı, tatil boyunca birçok kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Özellikle sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte verdiği pozlar büyük ilgi gördü. Subaşı, birlikte çekildikleri karelere “Tatil bitmesin dumpı” notunu ekledi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Oğuzhan Koç’tan ‘Yunanistan Hatırası’

Şarkıcı Oğuzhan Koç da romantik tatilden geri kalmadı. Subaşı ile çekildiği bir kareyi Instagram’da paylaşarak “Yunanistan hatırası” ifadesini kullandı. Hayranları, çiftin uyumuna bir kez daha hayran kaldı. Tatil boyunca samimi ve doğal halleriyle dikkat çeken ikili, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Aşklarını Dolu Dolu Yaşıyorlar

Hem sahnede hem de ekranlarda başarılı işlere imza atan çift, özel hayatlarında da huzuru bulmuş görünüyor. Tatilde sık sık birlikte vakit geçiren çift, enerjileriyle dikkat çekti. Yaz sezonunun en çok konuşulan tatil çiftlerinden biri olmayı başardılar.