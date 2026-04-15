Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım’dan Yeni Dizi Müjdesi: Partner Oldular!

Dijital yayın platformu HBO Max için hazırlanan yeni yerli dizi projesinde, heyecan verici bir eşleşme yaşandı. ARC Film imzalı yapımda başrolleri paylaşacak isimler Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım olarak açıklandı.

Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım Aynı Projede

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, senaryosu ise deneyimli kalemler Levent Cantek ve Gülsev Karagöz tarafından yazılan dizi için geri sayım başladı. Toplamda 8 bölüm olarak planlanan bu iddialı yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hazal Subaşı, projede hafızasını kaybeden bir kadına hayat verirken; ona eşi rolünde Kaan Yıldırım eşlik edecek. İkilinin ekran uyumu şimdiden hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Hafıza Kaybı ve Medya Skandalı Odaklı Bir Hikâye

Dizinin merkezinde, geçirdiği trajik bir kaza sonrası geçmişini hatırlamayan Zeyno (Hazal Subaşı) karakteri yer alıyor. Zeyno, ülkenin en ünlü ve popüler oyuncularından biri olan Pamir (Kaan Yıldırım) ile evlidir. Ancak kaza sadece fiziksel bir yaralanma değil, beraberinde büyük bir skandalı da getirir. Kendini bir anda medyanın ve kamuoyunun hedefinde bulan Zeyno, bir yandan kaybolan anılarını bulmaya çalışırken diğer yandan içinden çıkılması zor bir güç savaşının ortasına düşer. Dizi; şöhretin karanlık yüzünü, aile bağlarındaki görünmeyen çatlakları ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkileri derinlemesine işleyecek.

HBO Max’in Yeni Gözdesi Olmaya Aday

Yüksek prodüksiyonuyla dikkat çeken yapım, izleyicilere temposu her bölümde artan bir gerilim ve dram atmosferi vaat ediyor. ARC Film'in titizlikle yürüttüğü hazırlık süreci, dizinin uluslararası standartlarda bir kaliteye sahip olacağını gösteriyor. Özellikle hafıza kaybı teması üzerinden kurgulanan gizem dolu olay örgüsü, izleyiciyi her bölümde yeni bir soru işaretiyle baş başa bırakacak. Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım’ın performanslarıyla hayat vereceği Zeyno ve Pamir’in hikâyesi, dijital platformun en iddialı yerli içerikleri arasında gösteriliyor.