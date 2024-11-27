Hazal Subaşı, Aydınlıkevler sahnesinde yerini aldı!

Başarılı oyuncu Hazal Subaşı da ‘Aydınlıkevler’in kadrosuna dahil oldu ve sahnedeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde Anadolu yakası seyircisi ile buluşan Aydınlıkevler dakikalarca alkışlanırken, yeni Sülün ‘Hazal Subaşı’ da büyük beğeni topladı.

Aydınlıkevler; 29 Kasım Cuma günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde, 1 Aralık Pazar günü İstanbul Maximum Uniq Hall’de, 9 ve 10 Aralık’ta ise Ankara Congressium’da sahnede olacak.

Oyuncularının performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’ bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa

Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Burak Dakak’ın yanı sıra genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.