Hazal Kaya'yı Sarsan Acı: Çocukluk Arkadaşı Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

Hazal Kaya, çocukluk arkadaşı Yezdan Kayacan’ın ani ölümüyle yıkıldı. Genç oyuncunun ölümü sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Hazal Kaya'yı Sarsan Acı: Çocukluk Arkadaşı Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2025 18:07

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yakın arkadaşı Yezdan Kayacan’ın ani ölümüyle yıkıldı. Genç oyuncu Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Kayacan’ın trajik ölümü sanat dünyasında derin üzüntü yarattı. Sevenleri, bu acı haberle sarsıldı.

Yezdan Kayacan Nadir Bir Hastalıkla Mücadele Ediyordu

Genç oyuncu Yezdan Kayacan’ın bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Talihsiz olay sonrası emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Kayacan’ın ölümü, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Meslektaşları ve hayranları, genç oyuncunun ani kaybı karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Hazal Kaya'dan Yürek Burkan Paylaşım

Hazal Kaya, çocukluk arkadaşını kaybetmenin acısını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, duygusal mesajında şunları yazdı:
“Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu...”
Bu sözler, hem hayranlarını hem de sanat dünyasındaki dostlarını derinden etkiledi. Hazal Kaya, acısını takipçileriyle paylaşırken, binlerce destek mesajı aldı.

Benzer Haberler
Ozan Güven’e Hapis Cezası! Mahkemeden Karar Çıktı Ozan Güven’e Hapis Cezası! Mahkemeden Karar Çıktı
Cansel Elçin'in Çıplak Sahnesine Eşinden Şaşırtan Tepki: “Bu Ne!” Cansel Elçin'in Çıplak Sahnesine Eşinden Şaşırtan Tepki: “Bu Ne!”
Yasemin Kay Allen Göcek’te Gece Denize Girdi: Cesur Paylaşımı Olay Oldu Yasemin Kay Allen Göcek’te Gece Denize Girdi: Cesur Paylaşımı Olay Oldu
Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi
Mert Yazıcıoğlu’ndan Yürek Burkan İtiraf Mert Yazıcıoğlu’ndan Yürek Burkan İtiraf
Bestemsu Özdemir: “Arkadaşımız vesilesiyle tanıştık, kaderimizde varmış!” Bestemsu Özdemir: “Arkadaşımız vesilesiyle tanıştık, kaderimizde varmış!”
ÇOK OKUNANLAR
Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi
  • 09-06-2025 12:05

Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi

Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi
  • 12-06-2025 16:16

Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
  • 10-06-2025 14:32

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı
  • 11-06-2025 09:47

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı
  • 10-06-2025 15:32

Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı