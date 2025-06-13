Hazal Kaya'yı Sarsan Acı: Çocukluk Arkadaşı Yezdan Kayacan Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yakın arkadaşı Yezdan Kayacan’ın ani ölümüyle yıkıldı. Genç oyuncu Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Kayacan’ın trajik ölümü sanat dünyasında derin üzüntü yarattı. Sevenleri, bu acı haberle sarsıldı.

Yezdan Kayacan Nadir Bir Hastalıkla Mücadele Ediyordu

Genç oyuncu Yezdan Kayacan’ın bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Talihsiz olay sonrası emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Kayacan’ın ölümü, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Meslektaşları ve hayranları, genç oyuncunun ani kaybı karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Hazal Kaya'dan Yürek Burkan Paylaşım

Hazal Kaya, çocukluk arkadaşını kaybetmenin acısını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, duygusal mesajında şunları yazdı:

“Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu...”

Bu sözler, hem hayranlarını hem de sanat dünyasındaki dostlarını derinden etkiledi. Hazal Kaya, acısını takipçileriyle paylaşırken, binlerce destek mesajı aldı.