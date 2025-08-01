Hazal Kaya’nın Spor Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hazal Kaya, spor salonundan yaptığı esprili paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Fit görüntüsü ve enerjisi dikkat çekti.

Hazal Kaya’nın Spor Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2025 16:14

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bu kez spor salonu paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kısa süre önce saçlarını sarıya boyatarak imaj değişikliğine giden Kaya, şimdi de esprili bir sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Hem enerjisi hem de fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

İki Çocuk Annesinden Formda Poz

İki çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Hazal Kaya, spor salonundan paylaştığı fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Ter içinde geçen antrenman sonrası aynada verdiği pozda enerjik ve keyifli görünüyordu. Oyuncu, paylaşımına düştüğü esprili notla da hayranlarını güldürmeyi başardı.

Spor Hocasıyla Şakalaştı

Hazal Kaya, spor eğitmenini etiketleyerek paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı: “Şıpıdık terliklerimle geldim sana, keşke insaflı olsaydın.” Oyuncunun hem eğlenceli tarzı hem de motivasyonu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Takipçileri Kaya’nın azmi ve mizahını övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Değişen İmajıyla Dikkat Çekti

Yeni imajı da dikkatlerden kaçmadı. Sarı saçlarıyla ilk kez spor salonunda görüntülenen Hazal Kaya, hem dış görünüşüyle hem de enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti. Kendine özgü tarzını koruyan oyuncu, spor ve sağlıklı yaşam konusundaki kararlılığıyla da ilham vermeye devam ediyor.

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