Hazal Kaya'nın 'Narin' tepkisi: Adalet sağlansaydı, bu noktada olmazdık"

Netflix'in popüler yapımı "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin ikinci sezonu için görkemli bir gala gecesi düzenlendi. Başrol oyuncusu Hazal Kaya, gecede yalnızca diziyi değil, aynı zamanda Türkiye’nin gündeminde yer alan toplumsal bir meseleye de dikkat çekti.

Galada basına açıklamalarda bulunan Hazal Kaya, kısa süre önce Narin isimli bir çocuğun katledilmesine yönelik üzüntüsünü ve tepkisini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Kaybettiğimiz ilk çocuğumuz değil. İlkinde adalet sağlansaydı, bugün bu noktaya gelmezdik," sözleriyle yaşanan adaletsizliklere karşı güçlü bir mesaj verdi.

Kaya’nın bu duygusal ve içten açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok takipçisi, ünlü oyuncuya destek vererek, onun cesur duruşunu takdir etti.