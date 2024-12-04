Hazal Kaya’nın büyük acısı: “Hoşçakal güzel oğlum Sherlock”

Başarılı oyuncu ve hayvansever kimliğiyle tanınan Hazal Kaya, uzun yıllardır hayatında olan beagle cinsi köpeği Sherlock’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kaya, köpeğiyle ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştığı duygusal bir mesajla dile getirdi.

Hazal Kaya’nın büyük acısı: “Hoşçakal güzel oğlum Sherlock”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2024 17:50

Twitter’da gördüğü bir ilan üzerine sahiplendiği Sherlock, Hazal Kaya’nın ailesinin bir parçası haline gelmişti. On yıl boyunca birlikte büyüttükleri ailelerinin en neşeli üyesi olan Sherlock, Kaya’nın hayatında derin izler bıraktı. Ünlü oyuncu, köpeğiyle yaşadığı anıları şu sözlerle paylaştı:

"Canım oğlum… Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence… Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock… Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz ve binlerce güzel anı… Hoşçakal benim güzel oğlum…"

Bu içten mesaj, Kaya’nın takipçileri arasında büyük bir duygu dalgası yarattı. Pek çok hayranı ve dostu, sosyal medya üzerinden Hazal Kaya’ya destek mesajları gönderdi.

Hayvan hakları konusunda da duyarlılığıyla bilinen Hazal Kaya, Sherlock’la birlikte geçirdiği yıllar boyunca köpek sahiplenmenin önemine dikkat çekmiş ve sokak hayvanları için farkındalık çalışmalarına destek vermişti.

Sherlock’un anısı, Hazal Kaya ve ailesinin kalbinde yaşamaya devam edecek.

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