Hazal Kaya’dan yeni reklam anlaşması

Tod’da yayınlanan "Sorgu" dizisinin 2. sezon çekimlerinin Nisan ayında yapılması planlanan Kaya, aynı zamanda yeni sezonda "Şakir Paşa Ailesi" dizisinde rol almaya hazırlanıyor.



Yoğun temposuna rağmen yeni bir projeye daha imza atan ünlü oyuncu, ünlü bir otomobil markası ile anlaşma sağladı. Hazal Kaya, 1 yıl boyunca markanın dijital yüzü olarak kamera karşısına geçecek. Anlaşma kapsamında hem markanın tanıtım filmlerinde rol alacak hem de sosyal medya üzerinden marka için özel paylaşımlar yapacak.