Hazal Kaya’dan yeni reklam anlaşması

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, yeni projeleri ve reklam anlaşmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hazal Kaya’dan yeni reklam anlaşması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2025 16:44

Tod’da yayınlanan "Sorgu" dizisinin 2. sezon çekimlerinin Nisan ayında yapılması planlanan Kaya, aynı zamanda yeni sezonda "Şakir Paşa Ailesi" dizisinde rol almaya hazırlanıyor.

Yoğun temposuna rağmen yeni bir projeye daha imza atan ünlü oyuncu, ünlü bir otomobil markası ile anlaşma sağladı. Hazal Kaya, 1 yıl boyunca markanın dijital yüzü olarak kamera karşısına geçecek. Anlaşma kapsamında hem markanın tanıtım filmlerinde rol alacak hem de sosyal medya üzerinden marka için özel paylaşımlar yapacak.

 

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