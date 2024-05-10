Hazal Kaya'dan radikal karar! Paylaşımı olay yarattı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı cesur bir imaj değişikliği ile sosyal medyada gündem oldu. Uzun saçlarını kısacık kestiren Kaya'nın son hali, takipçilerinden tam not aldı.

Hazal Kaya'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni imajı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. "Ne yapsa yakışıyor", "Çok güzel olmuş", "Gençleşmiş resmen", "Kim der iki çocuk annesi diye?" gibi övgü dolu yorumlar, Kaya'nın yeni görünümüne olan hayranlık ve beğeniyi ortaya koydu.

Uzun bir süredir ekrandan uzak kalan ve Türk televizyonlarının unutulmaz karakterlerinden biri olan 'Aşkı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya, yeni pozlarını 7.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladı. Gönderilere yorumların dışında 167 binden fazla beğeni geldi.

Hazal Kaya'nın cesur imaj değişikliği, sadece görünüşünde değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesiyle etkileşim yaratmasına neden oldu. Takipçileri, Kaya'nın kendine olan güveni ve yenilikçi tarzını övgüyle karşılarken, onun her zaman moda ve stil konusunda öncü bir isim olduğunu belirtiyorlar.