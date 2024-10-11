Hazal Kaya'dan Ali Atay çıkışı: 'Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun'

Sibel Arna'nın programına konuk olan Hazal Kaya'dan samimi açıklamalar geldi.

Hazal Kaya'dan Ali Atay çıkışı: 'Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2024 10:11

34 yaşındaki başarılı oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında evlendiği Ali Atay ile ilişkisi hakkında Sibel Arna’nın programında samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü çiftin iki çocuğu olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay’la olan farklılıklarına rağmen ilişkilerinin çok güçlü olduğunu dile getirdi. Kaya, "Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve bunu kabul ettik" sözleriyle aşklarının derinliğini vurguladı.

Hazal Kaya, eşiyle olan ilişkisine dair eğlenceli bir detayı da paylaşarak, "Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. ‘Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun’ diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz bu anlarda çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda kendisi hakkında da ilginç açıklamalar yapan Kaya, "Bir hayvan olma şansım olsa balporsuğu olmak isterdim. Çünkü korku duygusu yok. Yılan yiyor, aslanlara saldırıyor. Ben çok korkak olduğum için bu beni mutlu ediyor. Çok korkusuz zannediliyorum ama aslında en çok da insanlardan korkuyorum" diyerek farklı bir yönünü izleyicilerle paylaştı.

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